熊本城おもてなし武将隊に新たな武将が誕生し、17日、お披露目式が行われました。新たに熊本城おもてなし武将隊に加わったのは、沢村大学助吉重（さわむらだいがくのすけよししげ）。肥後細川家の家臣として細川忠興や細川忠利らに仕えた武将で、小柄ながら戦場での功績も多く、関ヶ原の戦い、島原の乱などで戦果を挙げたといわれています。熊本城おもてなし武将隊は今後、8人体制で活動することになりました。