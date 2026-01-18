コメ不足に米価の高騰などコメをめぐり翻弄された2025年。26年に入ってもコメ価格の高止まりが続く一方で、民間の在庫量は増えているのが現状だ。JA新潟中央会の伊藤能徳会長は、新年の会見で、今後はコメの価格が下がっていくとの見通しを示した。 ■「コメめぐり混沌とした1年」新米出回るも高値続く… 1月6日に会見を開いたJA新潟中央会の伊藤能徳会長。冒頭で「令和7年はコメをめぐって非常に混沌とした。コメに始まり、コ