日本で暮らす台湾出身者に、人吉・球磨の魅力を伝えるモニターツアーが開かれました。1月15日、16日の2日間に渡って行われたツアーには、台湾出身で東京や北海道などで暮らす9人が参加しました。参加者は球磨焼酎の仕込み体験や利き酒を楽しんだあと、国宝の青井阿蘇神社を訪れ、歴史の説明に聞き入っていました。参加者からは、「青井阿蘇神社の文化歴史を紹介され楽しかった。雰囲気もすごく良いと思います。