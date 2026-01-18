女子プロゴルフの吉田鈴（りん）が１８日、父・英隆氏が経営する東京・千代田区の飲食店「個室串天鮮魚二十四区末広町店」で一日店長を務めた。昨年に続いて２回目。注文されたスパークリングワインやシャンパンのボトルにサインを書くなど、抽選で当選した昼・夜の部の合計約１７０人と交流した。参加者から「この試合、見に行くからね」など温かい言葉をもらい、「勝利数で選手の価値が決まる。毎年勝てるような選手