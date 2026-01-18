24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が18日、自身のインスタグラムを更新。ノロウイルスにかかっていたと明かした。「先週ノロウイルスになって体力が削られたので、明日から頑張って食べて体を動かしていきます」とつづり、近影を公開。ニットに革製のロングスカートを合わせていた。ノロウイルスとは、冬に流行する感染性胃腸炎や食中毒の原因となるウイルスで、強い感染力を持つ。嘔吐、下痢、腹痛な