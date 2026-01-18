J１のFC町田ゼルビアが、黒田剛監督の提案で徳村楓大をサプライズで祝福した。新戦力の徳村は、今冬に神村学園で高校サッカー選手権制覇を達成。チャンピオンとして沖縄キャンプに合流したなか、チームメイトとスタッフが勢揃いする一室に入ると、クラッカーでの盛大な歓迎を受けた。 緊張と笑みが混じったような表情の黄金ルーキーは、「このように盛大に祝っていただいてありがとうございます。選手権優勝という良い