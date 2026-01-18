新たな船で航海に乗り出した一行は、開拓以来の夢、隣の島への上陸に向け漕ぎ出していた。「進行方向に2つ島が見えます！」「右側のデカい方を目指そう！」目標はDASH島の南西、およそ12kmの島。果たして、辿り着けるのか！？港跡を出て300m。「船首を目指す島の方向に振りたい」舵取り役は、船作りほぼ全ての工程に携わり、1級小型船舶操縦士免許も持つシンタロー。行きたい方向にパドルを入れて抵抗をうめば、「向き変わってる！