4人組ロックバンド「［Alexandros］（アレキサンドロス）」が18日、東京・新宿の歌舞伎町シネシティ広場で映画「機動戦士ガンダム閃光のハサウェイキルケーの魔女」（30日公開、監督村瀬修功）の公開直前決起集会に出席した。興行収入22億円超の大ヒット作の続編。アレキサンドロスが手がけた前作主題歌「閃光」は、ストリーミングの累計再生回数1億回を突破するなど、こちらも大ヒットを記録した。この日は「閃光」「超