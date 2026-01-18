恐怖と混乱が一気に押し寄せた。リング上で行われていたマイクパフォーマンスが、突如として大乱闘へと発展。あまりにも制御不能な暴走劇に、審判とセキュリティが総出で対応する異常事態となった。【映像】「かわいそう」美女レスラー暴走でセキュリティに悲劇事件が起きたのは日本時間1月14日に開催されたNXT。NXT女子北米王者のイズィ・デイムがリング上でマイクを握り、観客に向けてメッセージを発していた。しかし、そ