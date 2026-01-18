¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1Æü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢µîÇ¯¤«¤é¤º¤Ã¤È»ä¤¬Âº·É¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¢º£²ó¤Ïµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¤Ï¥´¥ë¥Õ¤ò¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ