タレントの上沼恵美子が１８日、フジテレビ系「ボクらの時代」に出演。昔と今のバラエティーの違いに言及した。放送では同級生の郷ひろみ、大地真央らとトークを展開。大地が「昔と今と、芸能界がここが１番違うみたいなところってありますか？」と問うと、上沼は「やっぱりコンプライアンスじゃないですか？」と即答。「昭和の方が雑だったけど面白かったし。ただ、今の気持ちも分かるもんですよ。バラエティーやってる方、１