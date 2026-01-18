iPhoneやiPadがもっと便利になるおすすめ機能4選！ゲーム管理やiPadでの通話に加え、注目の「Apple Intelligence」で使える写真編集なども紹介。進化した標準機能を使いこなそう。 【オススメアプリ1】ゲームアプリを一元管理できてコミュニケーション機能も強化 アップルGame Center無料（標準搭載・アプリ内課金あり） iPhoneやiPad、Macなどアップルのデバイス向けのオンラインソーシャルゲームネットワーク。プレ