保育園で遭遇した非常識ママに公園で理不尽に怒鳴られてしまったことが。しかしその出来事がきっかけで後日スカッとすることに！？ 今回は筆者の友人A子さんから聞いた非常識ママとのエピソードをご紹介します。 非常識ママの逆ギレ！ 理不尽過ぎる怒りに天罰が！？