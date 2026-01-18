頑張った日のご褒美スイーツに【ローソン】の「ケーキ」はいかが？ 本格的なビジュアルと味で、しっかりと満足できそう。今回は、人気ロックバンドのキャンペーンで登場したオリジナルのケーキや、有名チョコブランドとのコラボケーキなど話題の商品を集めました。ちょっぴりぜいたくなスイーツを楽しみたい人は、ぜひお店でチェックしてみて。 グリーンアップルカラーが