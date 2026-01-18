人気声優の坂倉花（さかくら・さくら）がこのほど、株式会社KADOKAWAから4月3日に1st写真集を発売することが決定。みずみずしく、素肌まぶしい先行カットを公開した。 【写真】横からのタンクトップショットも魅力的です 「ラブライブ!スーパースター!!」鬼塚冬毬役や、同作品発のスクールアイドルグループ「Liella!（リエラ）」のメンバーとしても活動中の坂倉。カメラマンはHIROKAZU