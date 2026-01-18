EXILE AKIRA、EXILE TAKAHIRO、THE RAMPAGEの陣・吉野北人、FANTASTICSの木村慧人・中島颯太、BALLISTIK BOYZの奥田力也・砂田将宏が18日、都内で開催された「LDH PERFECT YEAR 2026 開幕記念会見」に出席。TAKAHIROはダイナミックな書道のパフォーマンスを行い、EXILEとして臨む東京ドーム公演への意気込みを語った。【写真】LDHファミリーが大集合！開幕記念会見の様子（4枚）東京ドームで行う『EXILE LIVE 2026 “THE REA