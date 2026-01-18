１０億１０８６万５０００円が返還された１月１８日の京都１２Ｒ・４歳上１勝クラス（芝１６００メートル＝サニーサルサ、ダイヤモンドハンズ、スイッチビスケット競走除外で８頭立て）は、キャリア３１戦のサク（牝７歳、栗東・北出成人厩舎、父リオンディーズ）が勝利した。勝ち時計は１分３６秒１（良）。好発を決めて中団をリズム良く追走。直線で追い出されるとじわじわと加速し、残り約１００メートルでトップスピードに