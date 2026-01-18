２０２４、２５年のコックスプレートを連覇するなどＧ１を１２勝した世界的女傑ヴィアシスティーナ（豪州の年齢表記で牝８歳、豪州・クリス・ウォーラー厩舎、父ファストネットロック）が、引退することが、１月１８日に馬主と調教師から発表された。今後は繁殖牝馬となり、初年度の交配相手にはドバウィが予定されている。同馬は英国でデビューし、５歳時の２０２３年にプリティポリーＳでＧ１初制覇。その後、豪州に移籍した