巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が１８日、Ｇタウンで行われている新人合同自主トレの第２クール２日目で初めてブルペンでの投球練習を行った。捕手を立たせて、すべて直球で２８球。ブルペン入りは昨年１２月以来、約１か月ぶりとなったが「７〜８割くらい（の力）で投げました。いい力感で投げられた」と笑顔を浮かべた。この日捕手を務めたのは、昨年限りで現役を引退し、裏方に転向した坂本勇人