消火活動を行う陸上自衛隊のヘリコプターを見つめる地元消防団の人たち＝18日午後、山梨県大月市山梨県の扇山（上野原・大月両市、1138メートル）の山林火災で、大月市は18日、住宅への延焼の可能性が低くなったとして、138世帯152人に16日に出していた避難指示を全て解除した。これで現時点での避難指示はなくなった。一方、火災は収まっておらず、消火活動は18日も続いた。火災は8日、上野原市側で発生した。同市も一時77世