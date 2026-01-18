昨年8月23日に配信リリースされた荒巻勇仁の楽曲「fiction」が、2月7日から放送開始となる、テレビ朝日ドラドラ大作戦『CUT.編集された世界』（主演：窪塚愛流）の主題歌に決定した。【画像】初のドラマ主題歌に喜びを語った荒巻勇仁「fiction」は、現代社会に生きる私たちが抱える、「本当の自分」と「演じる自分」のギャップに焦点をあてた一曲。SNSやメディアにあふれる“成功”や“理想像”に追いつこうとするうちに、自分