元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（28）が18日に自身のインスタグラムを更新し、ノロウイルスに感染していたことを明かした。渡邊さんはスリットの入ったドレス姿の写真を投稿し「先週ノロウイルスになって体力が削られた」とつづったもの。そのため「明日から頑張って食べて体を動かしていきます」と誓っていた。最近、全国各地で「ノロウイルス」による食中毒が相次いで報告されている。