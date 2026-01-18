マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるウェイン・ルーニー氏はマンチェスター・ダービーで見せた古巣のプライドに大満足している様子だ。昨シーズンの途中から指揮官に就任したルベン・アモリム前監督を今月解任したユナイテッドはクラブの歴史を知るOBのマイケル・キャリック氏へ今シーズンの残りを託したが、初陣となったマンチェスター・シティとのダービーで2-0の完勝。攻守に渡ってシティを圧倒し、選手たちはピッ