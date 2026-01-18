プレミアリーグ第22節マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティのマンチェスター・ダービーが行われ、2-0でホームチームがマイケル・キャリック監督の初陣を白星で飾った。試合が動いたのは後半。相手のセットプレイからボールを奪ってカウンターを仕掛け、最後はブライアン・エンベウモ。この日ビッグセーブを連発していたジャンルイジ・ドンナルンマでも防げない冷静なフィニッシュでゴールネットを揺らした。さら