女子ゴルフの吉田鈴（りん、21＝大東建託）が18日、父・英隆さんが経営する都内の居酒屋「二十四区末広町店」で1日店長を務めた。昨年に続く2度目の開催となった今年は約3000組の応募が殺到したが、昼夜を合わせて抽選で選ばれた約170人が来店した。吉田はスタッフと同じ店名入りの黒いTシャツとエンジ色のエプロンを身に付けて接客を担当。お酒や料理を運んだり、自ら客席を回ってシャンパンを売り込みボトルにサインを書き