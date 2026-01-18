１７日、竹を食べる四川省成都からやって来たパンダの「艾倫（アイルン）」。 （福州＝新華社記者／魏培全）【新華社福州1月18日】中国福建省福州市にある福州パンダワールドが17日、リニューアルオープンし、四川省成都市から来たジャイアントパンダ5頭が20日間の適応期間を経て一般公開された。同施設の技術支援機関である海峡（福州）ジャイアントパンダ研究交流センターは、パンダの保護や研究、科学普及教育を専門に行う