ＤｅＮＡ前監督の三浦大輔氏が１８日、インスタグラムを更新。東京世界陸上女子１００メートルハードル日本代表の中島ひとみとの記念写真を投稿した。トークショーを行ったことを報告。ＭＣを務めたダーリンハニー・吉川正洋を含めた３ショットを添え「ヨ・ロ・シ・ク！！」と決めぜりふを付け加えた。三浦氏はリーゼントででバッチリ。中島もインスタグラムで「とても楽しい時間でした！ありがとうございました」と感謝した