「プロレス・新日本」（１８日、千葉・佐倉市民体育館）今月４日に引退した社長の棚橋弘至（４９）がイメチェンした姿で現れた。前日トレードマークだった金髪の長髪をバッサリ切り、カラーも暗めにした爽やかな新ヘアスタイルをＳＮＳで披露してファンに衝撃を与えたが、初めての大会に登場。「イケオジになっちゃいました（笑）。金髪ロン毛が長かったので、しっかり自分の中で（社長業に専念する）切り替えができた」と心境