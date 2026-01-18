公明党の西田幹事長は１８日、新党「中道改革連合」の衆院選公約に、食料品にかかる消費税率をゼロとする方針を掲げると明らかにした上で、恒久措置とする考えを示した。東京都内で記者団に「食料品の消費税を恒久的にゼロにしていく」と語った。西田氏は「（期間を限定し）元に戻ると事業所にも負担をかける。生活者ファーストの政策とは言えない」と説明した。