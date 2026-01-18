【カイロ共同】シリアからの報道によると、暫定政府部隊は18日までに北部ラッカ県などで進軍し、クルド人勢力主体の民兵組織シリア民主軍（SDF）の実効支配地域に入った。県都ラッカの西方数十キロまで近づき、衝突も起きたもようだ。暫定政府とSDFは昨年3月に部隊統合などで合意したが、詳細で折り合えず衝突を繰り返している。暫定政府はSDFへの軍事圧力を強め、合意履行を進めたい考えとみられる。SDF側は進軍に反発し、双