バイク好きのグラビアアイドルの竹川由華さんが、電子雑誌「sabra」（小学館）6号に登場しました。【写真】すらりとした美脚の竹川由華さん竹川さんは1999年5月16日生まれ、滋賀県出身。スリーサイズはT162/B84/W58/H89/S23.5。趣味はツーリングで、愛車はCBR250RR(2020モデル)・GPZ750という筋金入りのバイク女子です。「SEXY RIDER〜サドルの上の純白」と題して、露出度多めの衣装でバイクに腰掛けるグラビアを披露しています。s