老後、特に気をつけておきたい支出とその見直し法は？老後、年金生活になると現役世代と比べて収入が減少しますので、知らないうちに老後資金が少なくなっていたということにならないように、あらかじめ注意しておきたい出費について覚えておきましょう。ここでは、私が家計を見てきた中で、老後、特に注意したい支出について解説します。 ◆【マンガ】元銀行員は見た！老後破綻・老後貧乏になる人の特徴老後に注意したい3つの出費