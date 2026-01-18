Jカップグラドルとして大人気の伊織いおさんが、配信されたグラビア雑誌『sabra』第6号に登場しました。【写真】こちらの伊織さんも美しい…はだけた浴衣＆レースランジェリーの色気がすごい湯けむりグラビアB90・W55・H90の驚異のくびれから2次元ボディと評される伊織さん。「無敵のJ.GIRL」と題したグラビアでは、まん丸バストを見せつけるかのように、胸元が大きく開いたセクシー衣装で登場。豊満なバストが描く曲線美と深い谷