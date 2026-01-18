2026年1月16日16時51分、中国南部の雲南省怒江州貢山県丙中洛鎮甲生村で山林火災が発生しました。火災発生後、救急、消防、公安、林草当局などの関連部門と専門の消火隊が直ちに現場に駆け付け、空と地上の連携、水による消火、延焼防止帯の設置などの方法で対応に当たりました。1月18日12時時点で、延べ551人が消火活動に投入され、火の勢いはすでに制御されています。人的被害は確認されておらず、各作業は秩序立って進められて