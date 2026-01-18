俳優の榮倉奈々さんは1月18日、自身のInstagramを更新。大阪でのオフショットやトレーニングをする様子を披露しました。【写真】榮倉奈々、トレーニング姿を披露！「懸垂できる女性、カッコ良すぎる」榮倉さんは10枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目の写真では、黒いレギンスに白ソックス、サングラスをかけたシンプルなコーディネートで、細くて長い脚が際立っています。大阪を訪れていたようで、ホテルの窓から大阪城を見下ろす榮