ラ・リーガの強豪アトレティコ・マドリーが、パリ・サンジェルマンに所属する韓国代表の“至宝”イ・ガンインを獲得するかもしれない。スペイン紙『MARCA』が伝えている。アトレティコは、今冬にMFのコナー・ギャラガーをトッテナムに、FWのジャコモ・ラスパドーリをアタランタへ売却。穴を埋める新戦力候補に、中盤ではウォルバーハンプトンのジョアン・ゴメスやバルセロナのマルク・カサド、アタッカーではイ・ガンインをリ