福岡県警田川署は18日、添田町のJR西添田駅付の道路上で17日午後9時半ごろ、女子中学生が帰宅していたところ、見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40〜60歳くらいの肥満形で、灰色上衣、灰色ズボンの作業着を着用していたという。