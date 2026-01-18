1月18日夕方、静岡県掛川市で住宅1棟を焼く火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に住む人と連絡が取れておらず、警察が身元の確認を急いでいます。 18日午後4時半過ぎ、掛川市寺島で「大量の火と煙、母屋に燃え移りそう」と119番通報がありました。この火事で3棟ある住宅のうち、木造平屋建ての離れ1棟を焼き、約1時間半後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 警察によりますと