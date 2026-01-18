文化放送で放送中の『櫻坂46の「さ」』（毎週日曜日午後7時00分～7時30分）では、3月4日（水）に、初の番組イベント“櫻坂46の「さ」～公開収録なの「さ」～”を開催する。 櫻坂46ならではの魅力「さ（＝「差」）」を追求し、メンバーがスキルや個性を磨く様々な企画に全力でチャレンジしている当番組。番組を通じてメンバー同士の新しい関係性を発掘していくだけでなく、櫻坂46ファン以外のリス