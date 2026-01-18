東都大学野球リーグ１部の亜大・正村公弘監督（６２）が１８日、東京・西多摩郡の同大グラウンドで取材に対応。オリックス・吉田輝星投手の弟で、新入生の金足農（秋田）・吉田大輝投手（３年）の育成プランに言及した。かつて金足農時代の輝星を指導し、飛躍へと導いた経験がある指揮官。大輝については「２年生の時から映像を見ていて、だんだん良くなってきたのでアプローチをして来てくれることになった。順調にステップア