18日午後、福岡県糸島市で住宅1棟が全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。激しく燃え上がる炎。黒煙も舞い上がっています。警察と消防によりますと、18日午後0時45分ごろ、福岡県糸島市板持で「家が燃えている」と近くの住民から119番通報がありました。消防車4台が出て消火にあたり、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟を全焼しました。ケガ人はいませんでした。警察と消防が、出