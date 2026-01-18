フットボールアワーの後藤輝基が１７日、千原ジュニア、小籔千豊、フットボールアワーの４人のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、年末に自身を襲った体調不良を打ち明けた。後藤は「年末、大変でして」と切り出し、突然首の後ろ側が痛くなり、「スプレーでまけたか」と、ヘアスプレーでかぶれたのか？と思ったところ「ビーン！と。頭頂部が痛ッ！声が出るぐらい」の激痛に襲われたという。「段々、感覚が短くなって。声が出るぐらい