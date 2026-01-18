マカロニえんぴつが、自身初となる台湾単独公演『MACAROCK GIG in TAIPEI ～Hello台北！讓我們一起唱歌吧～』を4月12日にZepp New Taipeiにて開催する。 （関連：藤井 風、マカロニえんぴつ、セカンドバッカー、あいみょん……“犬・猫”をモチーフにすることで明かされる本音） 本公演は、バンドの代表曲を織り交ぜた特別なライブになるとのこと。チケットは、台湾時間で2月1日11時よりTicke