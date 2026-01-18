ベルギーメディア『DHレ・スポーツ・プラス』は16日、シントトロイデンFW後藤啓介がベルギー・リーグの12月度月間MVPに選出されたことを発表した。後藤は12月に行われたリーグ戦4試合にすべて先発出場して3ゴール1アシストと活躍。チームは3位の好成績で新年を迎えた。そうした活躍が評価され、同メディアが主催する月間MVPに選ばれた。得点ランキングでは今月17日に1得点を決めたFWプロミス・アキンペル(サンジロワーズ)に次