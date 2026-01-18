FC町田ゼルビアは18日、神村学園高から加わったFW徳村楓大をサプライズで祝福した様子をXに公開した。徳村は12月から1月にかけて行われた選手権で得点こそなかったが、強力3トップの一角に入って3アシストを記録し、神村学園の夏冬全国連覇に貢献した。決勝から中5日のこの日、地元・沖縄県で開催中のキャンプに合流した。町田によると青森山田高で3度の選手権優勝を経験している黒田剛監督の提案を受け、サプライズを敢行し