【リオデジャネイロ＝大月美佳】ブラジルなどが加盟する南米南部共同市場（メルコスル）と欧州連合（ＥＵ）は１７日、自由貿易協定（ＦＴＡ）に署名した。２５年以上の交渉を経て、人口約７億人を抱える巨大な自由貿易圏が誕生する。協定は、各国の批准手続きや欧州議会の承認を得た上で、正式に発効する。協定の対象となるのは、ブラジルとアルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイの南米４か国とＥＵ加盟２７か国。双方は全体の