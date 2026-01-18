愛知・豊田市で起こった殺人放火事件で、殺害されたのは、この部屋に住む42歳の会社員の女性であることが分かった。遺体は住人の42歳会社員女性18日午後2時過ぎ、現場のアパートにはシートが張られ、鑑識作業が行われていた。17午前5時ごろ、豊田市東新町の集合住宅の一室が燃え、寝室のベッドであおむけに倒れている女性の遺体が見つかり、警察は何者かが首を絞めたあと、火をつけたとみて、調べている。警察は先ほど、遺体がこの