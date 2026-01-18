次期衆院選に向け演説する志位議長（中央）＝１８日、ＪＲ桜木町駅前目前に迫る衆院解散・総選挙に向け、共産党の志位和夫議長（衆院比例南関東）は１８日、横浜市中区のＪＲ桜木町駅前で演説した。次期衆院選への不出馬を明言してから初めての街頭演説で、「政界を引退するわけではなく、引き続き議長として責任を果たす」と強調。衆院議員として１１期３３年にわたる活動を支えた関係者らに感謝を述べた。志位氏は不出馬の理