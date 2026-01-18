新日本プロレス１８日の佐倉大会で、鷹木信悟（４３）が?結婚祝福ムード?に水を差された。鷹木は昨年中にスターダムの女子レスラー・なつぽいと結婚していたことを１３日に発表し大きな話題を呼んでいた。この日の大会では「ＵｎｂｏｕｎｄＣｏ．（アンバウンドカンパニー）」の辻陽太、高橋ヒロム、石森太二、外道と組んで「ユナイテッド・エンパイア（ＵＥ）」のジェイク・リー＆カラム・ニューマン＆グレート―Ｏ―カーン