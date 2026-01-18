砂漠で迷子になったり海の上を漂流したりするような極限状況で、特に苦労するのが水分の摂取です。真水を入手しづらい環境でどうしても喉が渇いた時、最終手段の1つとして「自分の尿を飲む」という方法がありますが、サバイバル術として自分の尿を飲むことは果たして正解なのかについて、グリフィス大学看護学部上級講師のマシュー・バートン氏とボンド大学医学部のミハエル・トドロヴィッチ准教授が解説しています。If you get lo